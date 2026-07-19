Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о главной водной артерии города

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как городские службы реализуют работы по уходу за главной водной артерией столицы – Москвой-рекой.

Ежедневно коммунальный флот собирает мусор с поверхности воды, устраняет загрязнения и убирает иловый осадок. Сейчас в работах задействованы 30 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще шесть кораблей.

Развивается и речная инфраструктура. Сейчас в Москве работают четыре регулярных маршрута электросудов: Киевский – Парк Фили, ЗИЛ – Печатники, Новоспасский – ЗИЛ и Лужники – Киевский. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

