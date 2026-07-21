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21 июля, 16:28

Происшествия

В Кирове возбудили дело против мужчины, избившего пенсионеров

Фото: sledcom.ru

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который избил супружескую пару пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кировской области.

По данным следствия, в июле 2026 года в одном из домов на улице Преображенской мужчина устроил конфликт с пожилыми супругами из-за малозначительного повода и нанес им побои. Дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее правоохранители задержали в Москве иностранца, который напал на пожилого мужчину в метро. Конфликт между мужчинами произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды". Во время ссоры один из пассажиров толкнул оппонента, в результате последний упал и получил перелом руки. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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