21 июля, 16:28Происшествия
В Кирове возбудили дело против мужчины, избившего пенсионеров
Фото: sledcom.ru
В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который избил супружескую пару пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кировской области.
По данным следствия, в июле 2026 года в одном из домов на улице Преображенской мужчина устроил конфликт с пожилыми супругами из-за малозначительного повода и нанес им побои. Дело возбуждено по статье "Хулиганство".
Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее правоохранители задержали в Москве иностранца, который напал на пожилого мужчину в метро. Конфликт между мужчинами произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды". Во время ссоры один из пассажиров толкнул оппонента, в результате последний упал и получил перелом руки. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.