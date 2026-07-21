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21 июля, 16:27

Происшествия

Мужчина погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб в результате атаки беспилотника на автомобиль на территории коммерческого объекта в Белгороде. Об этом сообщил оперштаб региона.

После взрыва машина загорелась, возгорание удалось ликвидировать. В результате атаки были повреждены еще четыре автомобиля.

"Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким", – говорится в сообщении.

Ранее во Владимире украинский беспилотник атаковал жилую многоэтажку. Удар привел к пожару, который охватил 25 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал. Из здания эвакуировали людей, вскоре на место прибыли сотрудники оперативных служб.

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