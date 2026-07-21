"Уральские авиалинии" уволили пилота, заявившегося на рейс пьяным

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Пилота авиакомпании "Уральские авиалинии", который прибыл на рейс Москва – Краснодар в нетрезвом виде, уволили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. На предполетном контроле пилота выдали характерный запах алкоголя и красные глаза. По данным СМИ, борт должен был перевезти 162 пассажира из столичного аэропорта Домодедово в Краснодар.

Ранее сообщалось, что в Хьюстоне штата Техас легкий самолет Piper J-3 Cub приземлился на крышу жилого дома. Пилот, который находился в кабине в одиночку, пытался дотянуть до ближайшей взлетно-посадочной полосы, но маневр закончился на кровле частного строения.

Летчика оперативно доставили в больницу. Экстренным службам предстоит выяснить, были ли в момент ЧП люди внутри дома и есть ли пострадавшие среди местных жителей.