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16 августа, 16:30

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В Москве установили рекорд БРИКС по сайкл-заезду

В Москве установили рекорд БРИКС по сайкл-заезду

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В Москве установили рекорд БРИКС по сайкл-заезду. В гастроквартале "Три вокзала. Депо" за два дня провели семь заездов, в которых приняли участие 2 798 человек. Соревнования прошли в рамках двухдневного музыкального фестиваля.

Участники соревновались на специальных тренажерах, которые имитируют езду на велосипеде с подъемами и спусками. Рекорд официально зарегистрировали представители BRICS RECORD. По словам главного арбитра, масштаб соревнований связан в том числе с их проведением в рамках музыкального фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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