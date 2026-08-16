В Москве установили рекорд БРИКС по сайкл-заезду. В гастроквартале "Три вокзала. Депо" за два дня провели семь заездов, в которых приняли участие 2 798 человек. Соревнования прошли в рамках двухдневного музыкального фестиваля.

Участники соревновались на специальных тренажерах, которые имитируют езду на велосипеде с подъемами и спусками. Рекорд официально зарегистрировали представители BRICS RECORD. По словам главного арбитра, масштаб соревнований связан в том числе с их проведением в рамках музыкального фестиваля.

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