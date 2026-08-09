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Новости

09 августа, 19:15

Общество

Хуснуллин счел рискованным менять правила "Семейной ипотеки" до 1 октября

Хуснуллин счел рискованным менять правила "Семейной ипотеки" до 1 октября

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Менять правила "Семейной ипотеки" до 1 октября было бы рискованно. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что невозможно до конца просчитать последствия перерасчета. Кроме того, администрация президента провела соцопрос, и люди сообщили, что ставка 6% их устраивает, однако на большее они не готовы.

По словам Хуснуллина, возможно, имеет смысл сделать градацию. Например, дать дополнительные льготы многодетным семьям. Однако надо учитывать возможности бюджета и состояние рынка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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