08 августа, 13:05Общество
"Новости дня": вторая волна активности клещей ожидается в Московском регионе
В Московском регионе ожидается вторая волна активности клещей. Как предупредили в Роспотребнадзоре, ее пик придется на конец августа – начало сентября.
При этом укусы клещей могут фиксироваться вплоть до середины октября. Специалисты рекомендуют во время прогулок выбирать одежду с длинными рукавами, носить головные уборы и отдавать предпочтение светлым тканям.
Подробнее – в программе "Новости дня".