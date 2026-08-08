"Новости дня": вторая волна активности клещей ожидается в Московском регионе

В Московском регионе ожидается вторая волна активности клещей. Как предупредили в Роспотребнадзоре, ее пик придется на конец августа – начало сентября.

При этом укусы клещей могут фиксироваться вплоть до середины октября. Специалисты рекомендуют во время прогулок выбирать одежду с длинными рукавами, носить головные уборы и отдавать предпочтение светлым тканям.

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