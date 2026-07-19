Более 9 тысяч москвичей пострадали от укусов наноклещей с начала года

С начала 2026 года в московские больницы с жалобами на укусы клещей обратились более 9 тысяч человек. Особую тревогу у специалистов вызывают так называемые наноклещи – нимфы иксодовых клещей, которые находятся на ранней стадии развития и почти не видны невооруженным глазом.

Размер таких особей составляет всего один-два миллиметра. Из-за миниатюрности их сложно вовремя обнаружить на теле и удалить. При этом нимфы отличаются повышенной агрессивностью и активностью: для перехода во взрослое состояние им необходимо питание, поэтому они активно нападают на животных и человека.

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