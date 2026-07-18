"Новости дня": сезон черники начался в Московском регионе раньше срока

Сезон черники в этом году стартовал на две недели раньше обычного. Урожай уже можно собрать на востоке и юго-востоке Московской области.

Главные "черничные" точки сейчас – Шатура, Егорьевск, Коломна и Луховицы. К концу июля ягоду можно будет найти в Сергиевом Посаде, Талдоме и Дмитрове.

Собирать чернику лучше подальше от автомобильных и железных дорог – ягода имеет свойство накапливать токсины. Сбор запрещен в заповедниках и заказниках.

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