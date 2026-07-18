18 июля, 03:05Общество
"Новости дня": сезон черники начался в Московском регионе раньше срока
Сезон черники в этом году стартовал на две недели раньше обычного. Урожай уже можно собрать на востоке и юго-востоке Московской области.
Главные "черничные" точки сейчас – Шатура, Егорьевск, Коломна и Луховицы. К концу июля ягоду можно будет найти в Сергиевом Посаде, Талдоме и Дмитрове.
Собирать чернику лучше подальше от автомобильных и железных дорог – ягода имеет свойство накапливать токсины. Сбор запрещен в заповедниках и заказниках.
Подробнее – в программе "Новости дня".