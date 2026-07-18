Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 03:05

Общество

"Новости дня": сезон черники начался в Московском регионе раньше срока

"Новости дня": сезон черники начался в Московском регионе раньше срока

"Московский патруль": выкапывавшим исторические артефакты вынесли приговор

Москвичам пообещали до 30 градусов в выходные

"Новости дня": павильон московской медицины откроется на VK Fest

"Российская креативная неделя" стартовала в Москве

Москвичей с аллергией предупредили о росте концентрации пыльцы 18–19 июля

Эксперты рассказали, какие болезни переносят грызуны и как от них защититься

Более 10 тысяч московских выпускников улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи

Россиянам рассказали об опасности наноклещей

Эксперт заявил, что затягивание возврата средств грозит фитнес-клубам крупными штрафами

Сезон черники в этом году стартовал на две недели раньше обычного. Урожай уже можно собрать на востоке и юго-востоке Московской области.

Главные "черничные" точки сейчас – Шатура, Егорьевск, Коломна и Луховицы. К концу июля ягоду можно будет найти в Сергиевом Посаде, Талдоме и Дмитрове.

Собирать чернику лучше подальше от автомобильных и железных дорог – ягода имеет свойство накапливать токсины. Сбор запрещен в заповедниках и заказниках.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика