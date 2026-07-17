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17 июля, 12:45

Происшествия

Новости мира: вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться в 51-й раз за два года

Новости мира: вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться в 51-й раз за два года

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Вулкан Килауэа на Большом острове Гавайев начал извергаться в 51-й раз за последние два года. Огненно-красные потоки магмы вырываются из кратера, высота выбросов составила около 300 метров. Столб вулканического пепла поднялся на 5 километров.

Нью-Йорк накрыло смогом из-за лесных пожаров в Канаде. Над Манхэттеном стоит плотная дымка, жителям тяжело дышать на улице, они носят маски из-за ухудшения качества воздуха. В ближайшие 3–4 дня ожидается новая волна экстремальной жары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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