Шторм повалил 50 деревьев в Москве в прошедшие выходные

Столичный регион устраняет последствия мощного шторма, который прошел 11 и 12 июля. Из-за сильного ветра и ливней в Москве упали 50 деревьев, 11 из них повредили автомобили. Коммунальные службы расчищают дороги и откачивают воду с затопленных участков.

В Подмосковье шквалистый ветер повредил крыши домов, в Одинцове прошел крупный град, а в Дмитровском округе жители наблюдали смерч. Синоптики объяснили такую погоду слиянием двух циклонов и отметили, что подобные явления могут происходить чаще.

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