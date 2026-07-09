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09 июля, 10:45

Общество

Минпросвещения рекомендовало даты каникул на следующий учебный год

Минпросвещения рекомендовало даты каникул на следующий учебный год

Новый учебный год в школах России начнется 1 сентября 2026 и завершится 26 мая 2027 года

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Минпросвещения рекомендовало даты каникул на 2026–2027 учебный год. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля, летние с 27 мая по 31 августа.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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