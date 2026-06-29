"Миллион вопросов": врач рассказал, как защитить сердце и сосуды

Можно ли "переписать" плохую генетику? Зачем взрослому человеку идти в поликлинику за прививками?

Что такое неинфекционные заболевания и почему они опаснее вирусов? И правда ли, что хронический недосып приводит к лишнему весу и гипертонии?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заведующий отделением медицинской профилактики больницы имени Демихова, обладатель статуса "московский врач" Кирилл Глибко.