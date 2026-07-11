Бюджетные места столичных вузов предложили перераспределить в пользу регионов. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить отток молодежи из малых городов, где на 1 тысячу выпускников приходится меньше бюджетных мест, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают, что для реализации такой инициативы необходимо одновременно развивать региональные университеты, привлекать преподавателей и создавать современную инфраструктуру. В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что к 2030 году в России планируют построить 25 современных университетских кампусов.

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