"Московский патруль": в музеях региона усиливают меры безопасности для защиты экспонатов

В музеях Московского региона усиливают меры безопасности для защиты экспонатов от вандалов и похитителей. В музее-заповеднике "Бородинское поле" сотрудники Росгвардии провели учения по задержанию вооруженного нарушителя.

В учреждении напомнили, что ранее там уже пытались похитить ценные реликвии. Дополнительные меры безопасности действуют и в других музеях страны после случаев порчи экспонатов посетителями. Подробнее – в программе "Московский патруль".