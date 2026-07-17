"Новости дня": в Москве реконструируют стадион "Крылья Советов"

Стадион "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора полностью реконструируют. После завершения работ он превратится в многофункциональное спортивное пространство.

Планируется восстановить исторические элементы стадиона, включая парадную зону отдыха с фонтаном. Также проект предусматривает строительство теплых раздевалок, зрительских трибун и павильона проката с кафе.

Открытие обновленного комплекса запланировано через два года. Подробнее – в программе "Новости дня".