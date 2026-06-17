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17 июня, 11:41

Происшествия

В Новосибирской области школьница спасла упавшую в ванну 92-летнюю пенсионерку

Фото: 54.mchs.gov.ru

В Новосибирской области школьница спасла 92-летнюю пенсионерку, упавшую в горячую ванну. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве рассказали, что 14-летняя девочка услышала крики о помощи, когда зашла в подъезд своего дома в Бердске. Она пыталась понять, откуда доносится звук, и попросила помощи у соседей и старшей по дому. К спасательной операции подключились и другие жильцы.

Соседи позвонили в службу 112 и близким пенсионерки. Когда дверь удалось открыть, выяснилось, что женщина упала в ванну с очень горячей водой. Однако выбраться у нее не получалось из-за возраста и состояния здоровья.

В результате жильцы помогли пенсионерке выбраться, спуститься и сесть в машину скорой помощи. В настоящее время женщина находится в больнице с ожогами. Врачи пытаются стабилизировать ее состояние и оказывают всю необходимую помощь.

В министерстве подчеркнули, что исход происшествия мог быть трагическим, если бы не чуткость и решительность девочки.

Ранее спасатели вывели из подмосковного леса заблудившуюся пенсионерку. Вечером 15 июня в единую службу экстренных вызовов "Система-112" позвонил родственник 79-летней женщины, который заявил, что та отправилась на прогулку по лесу рядом с поселком Шувое в Егорьевске и не вернулась домой.

Спасатели связались с женщиной по мобильному телефону и попросили ее оставаться на месте. После этого они стали исследовать территорию, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. В результате спасателям потребовалось несколько часов, чтобы найти пенсионерку. Медпомощь женщине не понадобилась.

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