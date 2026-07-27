Жители столичного региона столкнулись с нашествием моли. Белая паутина окутала многие деревья в Москве и Подмосковье – черемуха, яблони и рябина оказались во власти гусениц.

Как рассказал эксперт по безопасности деревьев Сергей Пальчиков, если человек обнаружил моль на своих деревьях, то паутину необходимо срезать и сжечь гнезда. Также осенью нужно собрать всю листву и обязательно сжечь.

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