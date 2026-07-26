Почти 90 поездов задержаны из-за непогоды в Ростовской области

Почти 90 пассажирских поездов вышли из графика из-за непогоды в Ростовской области. Задержки составляют до 8 часов. Это коснулось составов, следовавших в Москву из Адлера, Новороссийска, Ейска и других направлений.

В РЖД сообщили, что из-за непогоды произошли аварийные отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения. Основные повреждения инфраструктуры уже устранены, работы продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.