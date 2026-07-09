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09 июля, 07:15

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Около 30 тыс человек остались без света из-за непогоды в Дагестане

Около 30 тыс человек остались без света из-за непогоды в Дагестане

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В Дагестане из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках сохраняется сложная обстановка. Без электроснабжения остаются около 30 тысяч человек, почти 60 населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения.

Из-за непогоды в регионе произошли оползни, несколько дорог оказались перекрыты. Аварийный сброс воды с плотины привел к разрушению участка одной из трасс. Специалисты МЧС устраняют последствия стихии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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