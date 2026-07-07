Цены на топливо резко выросли на столичных заправках

Федеральная антимонопольная служба расследует дело против шести сетей АЗС в Москве. На заправках одновременно взлетели цены на бензин и дизельное топливо, что может указывать на сговор.

В частности, на заправке "Аист" в Подмосковном Воскресенске литр 95-го бензина стоит 117 рублей, 92-го – 108 рублей, дизельное топливо – 130 рублей. Для сравнения, на крупных сетевых заправках литр 92-го стоит около 65 рублей, а дизель – 78 рублей.

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