"Деньги 24": популярность инвестиционных фондов недвижимости выросла в России

Рост цен на жилье в России повысил популярность закрытых паевых инвестиционных фондов. За первый квартал 2026 года стоимость активов рыночных ЗПИФ выросла более чем на 50 миллиардов рублей и приблизилась к 1 триллиону рублей.

Управляющие компании вкладывают средства инвесторов в строительство, покупку, продажу и аренду различных объектов недвижимости. Наибольшую долю в структуре активов занимают склады – 41%. На депозиты и ОФЗ приходится 16%, на жилье – 15%, на офисы – 11%, на магазины и торговые центры – 7%, на прочие активы – 10%.

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