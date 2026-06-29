Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 16:30

Экономика

"Деньги 24": популярность инвестиционных фондов недвижимости выросла в России

"Деньги 24": популярность инвестиционных фондов недвижимости выросла в России

"Деньги 24": число самозанятых в России превысило 16 миллионов

Новак провел совещание по топливному рынку

"Деньги 24": активы рыночных ЗПИФ недвижимости выросли более чем на 50 млрд рублей

Эксперт заявил, что ситуация с топливом в РФ не повлияет на розничные цены на бензин

"Деньги 24": новые правила для самозанятых вступят в силу с 1 октября

Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после перестройки логистики

Минэнерго Подмосковья сообщило о достаточном запасе топлива в регионе

"Деньги 24": Банк России сократит продажи валюты почти в 8 раз

Правительственный штаб для контроля рынка топлива заработал в круглосуточном режиме

Рост цен на жилье в России повысил популярность закрытых паевых инвестиционных фондов. За первый квартал 2026 года стоимость активов рыночных ЗПИФ выросла более чем на 50 миллиардов рублей и приблизилась к 1 триллиону рублей.

Управляющие компании вкладывают средства инвесторов в строительство, покупку, продажу и аренду различных объектов недвижимости. Наибольшую долю в структуре активов занимают склады – 41%. На депозиты и ОФЗ приходится 16%, на жилье – 15%, на офисы – 11%, на магазины и торговые центры – 7%, на прочие активы – 10%.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьвидеоНаталия ШкодаРоман КарловЕвгений Беляков

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика