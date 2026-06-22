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22 июня, 10:47

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Второй кроссовер Jeland J7 будет доступен по стартовой цене от 2,8 млн рублей

Названа стартовая цена второго кроссовера Jeland

Фото: jelandrus.ru

Стоимость среднеразмерного кроссовера Jeland J7 начнется от 2,85 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе российского автомобильного бренда.

Модель будет доступна в двух комплектациях – "Комфорт" и "Престиж". Версия "Престиж" получит два варианта привода: передний и полный. Jeland J7 станет второй моделью нового бренда на российском рынке.

"Рекомендованные максимальные цены на автомобиль начинаются от 2 849 000 рублей", – сказали представители бренда.

Ранее глава автомобильного бренда Volga Татьяна Фадеева сообщала, что в этом году компания планирует выпустить около 30 тысяч машин. Проданы, согласно планам, будут 25–27 тысяч авто. К настоящему времени собрали уже 1,5 тысячи машин.

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