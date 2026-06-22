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22 июня, 11:08

Наука

Две сильные солнечные вспышки не окажут влияния на Землю

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Две сильные вспышки, произошедшие на Солнце 21 июня, не повлияют на Землю. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первое явление класса M2.6 зафиксировали в 05:46 по московскому времени. Вторая сильная вспышка уровня M6.8 произошла в 22:29. Они происходили в группе пятен № 4473 на восточном крае Солнца.

Ученые отметили, что эта единственная на данный момент активная на Солнце область находится на дальней от Земли стороне. Всего 21-го числа там зафиксировали 7 вспышек. 5 из них были обычными.

При первой вспышке произошел выброс плазмы в космос, но он прошел мимо Земли. Напротив планеты группа пятен окажется в четверг, 25 июня. Однако к этому времени активный центр может и исчезнуть.

Ранее на Солнце возник "черный взрыв" – одна из вспышек разорвала облако нейтрального водорода. В этом состоянии химический элемент непрозрачен для излучения, в котором светит атмосфера звезды. Фотоны расходуются на ионизацию водорода и гибнут в этом слое, поэтому на поверхность Солнца как будто "набрасывается черное одеяло".

Ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле

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