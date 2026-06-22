Жители трех жилых домов в Гусь-Хрустальном эвакуированы после падения БПЛА

Фото: ТАСС/Александр Река

Жители трех многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном эвакуированы после атаки БПЛА, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своей странице в MAX.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем властей. На месте работают оперативные службы.

Ранее рейсовый автобус был поврежден осколками сбитого дрона в Запорожье. Инцидент произошел на трассе Р-280, когда автобус выезжал из села Кирпичного.

В результате повреждения выявлены в боковой части, выбиты стекла. В автобусе находились водитель и два пассажира. Никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

