22 июня, 10:57Происшествия
Жители трех жилых домов в Гусь-Хрустальном эвакуированы после падения БПЛА
Фото: ТАСС/Александр Река
Жители трех многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном эвакуированы после атаки БПЛА, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своей странице в MAX.
По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем властей. На месте работают оперативные службы.
Ранее рейсовый автобус был поврежден осколками сбитого дрона в Запорожье. Инцидент произошел на трассе Р-280, когда автобус выезжал из села Кирпичного.
В результате повреждения выявлены в боковой части, выбиты стекла. В автобусе находились водитель и два пассажира. Никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.