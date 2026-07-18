Жители одного из ЖК в Видном пожаловались на несогласованную установку дорожных знаков

В микрорайоне Зеленые аллеи в подмосковном Видном возникла транспортная проблема. В частности, у въезда в жилой комплекс без согласования с жителями установили знаки "Въезд запрещен". В результате маршрутное такси перестало заезжать на остановку.

Теперь людям приходится идти пешком до следующей. Как рассказала жительница одного из ЖК Светлана, водители маршруток первые два дня еще подвозили пассажиров, разворачиваясь на двухполосной дороге, но затем отказались.



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