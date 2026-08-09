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09 августа, 08:30

Общество

"Новости дня": вода в Москве-реке местами прогрелась до 25 градусов

"Новости дня": вода в Москве-реке местами прогрелась до 25 градусов

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Вода в Москве-реке стала такой же теплой, как на морских курортах. Местами она прогрелась почти до 25 градусов. Например, в районе Коломны температура воды достигла 24 градусов, а в районе Звенигорода – 22 градуса. Это сравнимо с температурой Черного моря в Алуште и максимально комфортно для купания.

Однако не стоит забывать, что плавать можно только в специально разрешенных зонах. Таких сейчас шесть – это озеро Белое, Первый Путяевский пруд, пляжи два и три Серебряного бора, Пионерский и Большой городской пруды. Также в столице созданы зоны для отдыха у воды без купания. Там есть шезлонги, лежаки, зонты и навесы от солнца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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