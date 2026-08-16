Премьера спектакля "На бойком месте" состоялась в Театре сатиры

На Основной сцене Театра сатиры состоялась премьера спектакля "На бойком месте" по комедии Александра Островского. Режиссер взял за основу одно из главных произведений автора, добавив в него современную интонацию.

По словам художественного руководителя театра, спектакль сделан в стиле площадного театра с элементами буффонады и фарса, с живой музыкой, яркими костюмами и необычным гримом. Главные роли исполнили Максим Демченко и Любовь Козий.

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