Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

В предстоящие выходные, 15 и 16 августа, москвичей и туристов ждет множество интересных культурных мероприятий.

Например, в выставочном зале "Манеж" проходит VIII Московская неделя интерьера и дизайна. Посетители смогут познакомиться с современными стильными решениями и побывать на лекциях ведущих специалистов.

На ВДНХ проходит гастрономический фестиваль "Вкусы России". Более 400 представителей из 76 регионов представят продукты, которые не встретить в обычном супермаркете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.