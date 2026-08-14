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14 августа, 11:45

Город

Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

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В предстоящие выходные, 15 и 16 августа, москвичей и туристов ждет множество интересных культурных мероприятий.

Например, в выставочном зале "Манеж" проходит VIII Московская неделя интерьера и дизайна. Посетители смогут познакомиться с современными стильными решениями и побывать на лекциях ведущих специалистов.

На ВДНХ проходит гастрономический фестиваль "Вкусы России". Более 400 представителей из 76 регионов представят продукты, которые не встретить в обычном супермаркете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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