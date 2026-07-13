Видео с вандалом из Коммунарки стало популярным в соцсетях

Видео с мужчиной, который царапал чужие автомобили в Коммунарке, набрало популярность в соцсетях. На кадрах видно, как он повреждает припаркованную машину и не замечает, что внутри находится владелец. Автомобилист ждал курьера в салоне и снял происходящее на видео.

Мужчина, повредивший машину, заявил, что таким образом борется с нарушителями правил парковки. Ролик быстро разошелся в соцсетях и набрал более 1 миллиона просмотров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.