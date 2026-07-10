Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 15:00

Происшествия

Новости мира: 28 человек погибли при пожаре на фабрике в Китае

Новости мира: 28 человек погибли при пожаре на фабрике в Китае

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При пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек. Огонь вспыхнул на первом этаже и быстро охватил все предприятие. Из здания эвакуировали 213 рабочих, двое из них позднее скончались в больнице. Еще 26 человек считались пропавшими без вести, позднее специалисты подтвердили их гибель.

В Иране сожгли чучело президента США Дональда Трампа на похоронах духовного лидера страны Али Хаменеи. Фигурка американского лидера в виде конструктора LEGO была сожжена после траурного шествия. Толпа поддержала происходящее криками и лозунгами "Смерть Америке".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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