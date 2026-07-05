На Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время запуска салюта произошел пожар

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошел пожар. При подготовке к запуску праздничного салюта в одной из секций внезапно появился густой дым.

Пожар удалось оперативно потушить. Специалистам предстоит установить степень повреждений. При этом часть туристов, пришедших посмотреть праздничное шоу, не сразу поняла, что произошло ЧП. Некоторые зрители решили, что огненные вспышки были частью запланированной программы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.