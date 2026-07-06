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06 июля, 16:48

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Психолог Колосова: депрессия фатально сказывается на качестве жизни

Психолог прокомментировала новый стандарт борьбы с возвращающейся депрессией

Фото: depositphotos/spukkato

Депрессивное состояние фатально сказывается на качестве жизни, поэтому терапевтическая процедура необходима. Об этом заявила психолог, кандидата психологических наук Светлана Колосова "Радио 1".

Ранее "Парламентская газета" сообщила, что министерство здравоохранения намерено обновить стандарт помощи взрослым пациентам с рекуррентным депрессивным расстройством. Это заболевание предлагают лечить круглый год, а не только в период обострения.

Колосова отметила, что новая система не только разработана, но и готова к качественному выполнению своих функций. В частности, она включает наличие квалифицированных специалистов и готовность всей медицинской структуры принимать пациентов, наблюдать за их состоянием и предпринимать необходимые меры для их восстановления.

Решение об обновлении стандарта связано с большим количеством статистических данных, подтверждающих глобальное ухудшение психического здоровья.

"Надо развеять абсолютное заблуждение: "К психиатру идти – ужас, антидепрессанты – кошмар". На самом деле, это все правильные шаги по протоколу лечения. В 99,9% случаев одному из депрессии не выбраться", – объяснила эксперт.

Она добавила, что среди тревожных сигналов психолог выделила измененный стиль общения или режим питания, замкнутость, бессонницу или, наоборот, постоянную сонливость.

"Обращайте внимание (на вышеперечисленные факторы. – Прим. ред.). Это нерассасываемая история", – заключила Колосова.

Ранее сообщалось, что в обновленный документ Минздрав РФ планировал включить электропунктуру, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию – внутривенное облучение крови для лечения депрессии.

Кроме того, предполагалась возможность использовать акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие. Вместе с тем министерство рассматривало возможность проверять пациентов с депрессией на гепатит, ВИЧ и бледную трепонему.

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