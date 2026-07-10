Крупная авария произошла на Нижегородской улице в Москве. Рейсовый автобус столкнулся с грузовой "Газелью".

Водитель общественного транспорта пытался уйти от столкновения, выехал на тротуар и снес рекламный щит. От удара водителя зажало в кабине, спасатели оказывают ему помощь.

По меньшей мере 25 пассажиров получили травмы. К месту аварии направлены более 10 машин скорой помощи.

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