Дело возбуждено после нападения на контролера в автобусе в Москве

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Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено по факту нападения мужчины на контролера в автобусе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Инцидент произошел 28 мая. 50-летний мужчина, не оплативший проезд, применил насилие в отношении контролера и нанес ему телесные повреждения.

Фигуранту предъявлено обвинение. Правоохранители продолжают проводить следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

В ведомстве напомнили, что контролеры столичного транспорта являются должностными лицами, контролирующими оплату проезда и провоз ручной клади. Лицам, напавшим на них, грозит до 10 лет лишения свободы.

За 3 года к реальным срокам за нападение на контролеров были приговорены 15 безбилетников. Все они получили до 3,5 года лишения свободы. Всего за это время в городском транспорте было выявлено 140 злоумышленников, которые вели себя агрессивно по отношению к контролерам.