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14 августа, 07:15

Общество

Прохладная погода ожидается в Москве 14 августа

Прохладная погода ожидается в Москве 14 августа

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В пятницу, 14 августа, в Москве ожидается прохладная погода. Днем воздух прогреется только до 18 градусов, что заметно ниже климатической нормы для середины августа. В течение дня прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют горожанам быть внимательными на улице, не укрываться от ветра под деревьями и не парковать автомобили рядом с неустойчивыми конструкциями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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