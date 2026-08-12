Жители ЖК в Красногорске пожаловались на стоящие месяцами фуры

Жители ЖК "Большое Путилково" в Красногорске пожаловались на грузовики, которые месяцами стоят на шоссе и мешают проезду. Большегрузы также затрудняют движение пешеходов и могут создавать препятствия для проезда экстренных служб.

Президент Московской коллегии адвокатов Павел Агиев советует зафиксировать нарушение на фото и видео с указанием времени и места, а затем обратиться в Госавтоинспекцию, УК или ТСЖ и администрацию.

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