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11 августа, 10:30

Спорт

Хоккеист Третьяк провел зарядку для москвичей старшего поколения на Театральной площади

Хоккеист Третьяк провел зарядку для москвичей старшего поколения на Театральной площади

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Хоккеист Владислав Третьяк провел зарядку для москвичей старшего поколения на Театральной площади. Участники выполняли упражнения на разогрев мышц, обязательную суставную гимнастику.

Такие тренировки – это общегородской спортивный проект, организованный в рамках программы "Московское долголетие". Каждое утро профессиональные тренеры и приглашенные звезды спорта проводят бесплатные мягкие тренировки на свежем воздухе в знаковых локациях Москвы и в районных центрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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