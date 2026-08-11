11 августа, 10:30Спорт
Хоккеист Третьяк провел зарядку для москвичей старшего поколения на Театральной площади
Хоккеист Владислав Третьяк провел зарядку для москвичей старшего поколения на Театральной площади. Участники выполняли упражнения на разогрев мышц, обязательную суставную гимнастику.
Такие тренировки – это общегородской спортивный проект, организованный в рамках программы "Московское долголетие". Каждое утро профессиональные тренеры и приглашенные звезды спорта проводят бесплатные мягкие тренировки на свежем воздухе в знаковых локациях Москвы и в районных центрах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.