Хоккеист Третьяк провел зарядку для москвичей старшего поколения на Театральной площади

Хоккеист Владислав Третьяк провел зарядку для москвичей старшего поколения на Театральной площади. Участники выполняли упражнения на разогрев мышц, обязательную суставную гимнастику.

Такие тренировки – это общегородской спортивный проект, организованный в рамках программы "Московское долголетие". Каждое утро профессиональные тренеры и приглашенные звезды спорта проводят бесплатные мягкие тренировки на свежем воздухе в знаковых локациях Москвы и в районных центрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.