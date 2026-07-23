Испанским футболистам Гави и Руису вручили помидоры за победу на ЧМ–2026

Испанских футболистов Гави и Фабиана Руиса после победы на чемпионате мира встретили в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка и наградили помидорами. Масса томатов равна весу самих футболистов. Эта традиция, получившая название "красная конфета", – одна из форм чествования выдающихся спортсменов в муниципалитете.

Гави и Руиса встречали сотни местных жителей. В церемонии также принял участие другой известный футболист, уроженец города и чемпион мира Хесус Навас.

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