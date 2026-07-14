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14 июля, 08:00

Спорт

Неймар после вылета из ЧМ-2026 пересел за покерный стол в Лас-Вегасе

Неймар после вылета из ЧМ-2026 пересел за покерный стол в Лас-Вегасе

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Пока сборные готовятся к решающим матчам чемпионата мира, жизнь вокруг турнира не останавливается. Бразильский футболист Неймар сыграл в покер в Лас-Вегасе, болельщики Аргентины и Англии устроили первые столкновения еще до полуфинала, а хоккеист Александр Овечкин вышел на футбольное поле в Москве.

Также фанаты устроили акцию против президента FIFA Джанни Инфантино, а в Бостоне стадиону Gillette вернули прежний вид после завершения матчей мундиаля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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