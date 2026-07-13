Занятия по настольному теннису пройдут в центре "Триумф" в Москве. Также в спорткомплексе "Формула воды" состоятся тренировки по роллер спорту, а в водном комплексе "Буревестник" пройдут занятия по рафтингу.

На некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться заранее. Занятия на спортивных площадках проводят регулярно в помещениях и на открытом воздухе под руководством профессиональных тренеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.