"Москва – столица спорта": День Московского спорта проходит в "Лужниках"

День Московского спорта проходит в "Лужниках" для всех желающих независимо от уровня спортивной подготовки. Гости могут выбрать подходящую активность из более чем 20 направлений.

На площадке доступны настольный теннис, брейкинг, воркаут, турники, велосипеды и тренировки с гантелями. Спортивный инвентарь приносить с собой не нужно, все необходимое выдадут на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.