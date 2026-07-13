Cобянин сообщил об увеличении количества площадок проекта "Мой спортивный район"

В Москве увеличили количество бесплатных спортивных занятий по просьбам жителей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В этом сезоне тренировки стартовали на 36 новых площадках проекта "Мой спортивный район". Занятия по фитнесу и игровым видам спорта появились, в том числе, в районах Аэропорт, Даниловский и Коньково.

Всего этим летом бесплатные тренировки проходят на 140 площадках по всему городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.