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13 июля, 12:30

Мэр Москвы

Cобянин сообщил об увеличении количества площадок проекта "Мой спортивный район"

Cобянин сообщил об увеличении количества площадок проекта "Мой спортивный район"

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В Москве увеличили количество бесплатных спортивных занятий по просьбам жителей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В этом сезоне тренировки стартовали на 36 новых площадках проекта "Мой спортивный район". Занятия по фитнесу и игровым видам спорта появились, в том числе, в районах Аэропорт, Даниловский и Коньково.

Всего этим летом бесплатные тренировки проходят на 140 площадках по всему городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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