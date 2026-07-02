Фанаты в восторге от подписания Овечкиным нового контракта с "Вашингтоном"

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" объявил о подписании нового контракта с нападающим Александром Овечкиным 2 июля. Соглашение с одним из лучших игроков в истории НХЛ рассчитано на один год с общим доходом в 9 миллионов долларов. Реакции на подписание изучил спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Лучший на все времена"

Фото: Getty Images/Scott Taetsch

Форвард Александр Овечкин пробыл на рынке свободных агентов совсем недолго: 1 июля закончился его контракт с "Вашингтон Кэпиталз", а 2-го клуб объявил о новом соглашении со своей главной звездой. Оно рассчитано на один год, а доход за сезон будет складываться из оклада в 1 миллион долларов, подписного бонуса в 3,25 миллиона и еще 4,75 миллиона капнут на счет после 10 проведенных встреч в НХЛ. Итого – 9 миллионов долларов в год.

Клуб опубликовал фото церемонии подписания контракта в соцсетях, на котором Ови позирует вместе со своими близкими – женой Анастасией и двумя детьми. Снимок был подписан фразой: "Семья прежде всего".





Александр Овечкин нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров и люблю играть в хоккей и бороться за победы. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей‑офф и иметь шанс на трофей. Увидимся в сентябре, Вашингтон!

В клубе не скрывают восторга от того, что Александр Великий решил еще на год задержаться в НХЛ. По словам генменеджера "Вашингтона" Криса Патрика, Ови продолжает оставаться движущей силой "столичных" на протяжении многих лет.

"Уверены, что состав хорошо сбалансирован и поможет создать больше возможностей для Александра в атаке. Кроме того, его присутствие в раздевалке, особенно рядом с молодыми игроками, будет и впредь служить огромным стимулом для всех и поможет формировать культуру нашей команды на долгие годы", – процитировала Патрика пресс-служба лиги.

Под постами "Вашингтона" в соцсетях фанаты оставили сотни восторженных комментариев. Поклонники рады, что великая погоня Овечкина за вечным рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ не закончена. На данный момент в активе россиянина 1006 голов с учетом плей-офф, тогда как у канадца – 1016. При этом Александр – уже лучший снайпер в регулярных чемпионатах в истории НХЛ с 929 шайбами и, судя по всему, это достижение будет улучшено.

"Последний забег! Давайте сделаем этот момент значимым", "Лучший из лучших", "Какой сегодня замечательный день", "Буквально плачу прямо сейчас", "Овечкин творит историю! Великий человек для мирового спорта", "Это гений, у меня мурашки", "Лучший день в моей жизни", "Сделал мой чертов год. Погнали!", "Много любви твоей прекрасной семье, Ови. С нетерпением жду еще одного года величия", "Лучший в "Вашингтоне" на все времена", – написали болельщики "Кэпиталз".

Будущий сезон Овечкина будет уже 22-м в НХЛ, и за предыдущие 21 он заработал почти 171 миллион долларов. Никто не получал в североамериканской лиге больше: ближайший преследователь – форвард "Питсбурга" Сидни Кросби – получил чуть менее 166 миллионов. Пока в активе Ови один Кубок Стэнли, победа в котором была одержана в 2018 году, плюс огромное количество индивидуальных наград.

"Он же великий"

Фото: Getty Images/Jamie Sabau

Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в разговоре с ТАСС выразил надежду, что рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф в конечном итоге падет.

"Все будут только очень этому рады. Когда рекорд долго стоит и потом его обновляют, это всегда такое событие, особенно в нашем виде спорта. Ему надо пожелать удачи и здоровья", – подчеркнул прославленный вратарь.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил в беседе с агентством, что не сомневался в подписании Овечкиным нового контракта в "Кэпиталз".





Борис Михайлов двукратный олимпийский чемпион Такими игроками, как Саша, не бросаются. И "Вашингтон" только выиграл от этого, потому что миллионы болельщиков ходят, особенно в Вашингтоне, на Овечкина. Я уверен, что Саша побьет рекорд Гретцки по шайбам в "регулярках" и плей-офф.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с RT поздравил Ови с продолжением карьеры в НХЛ. Спортсмен и политик подчеркнул, что обе стороны правильно сделали, продлив сотрудничество.

"Я говорил постоянно, что ему надо добиться этого вечного рекорда. Это обязательно должно было произойти в "Вашингтоне" – в команде, где он вырос, состоялся, тем самым отблагодарить болельщиков за совместные годы. Я рад за него", – поделился Фетисов.

По его мнению, выиграть Кубок Стэнли еще раз было бы идеальным развитием событий, однако в будущем он хотел бы еще раз увидеть Ови в форме родного для Александра столичного "Динамо".

"Я бы ему посоветовал сыграть одну официальную игру, сказать спасибо болельщикам и школе, которая его воспитала", – отметил экс-хоккеист.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с "Матч ТВ" предположил, что Овечкин сумеет побить очередной рекорд Уэйна Гретцки еще до конца 2026 года.





Александр Кожевников двукратный олимпийский чемпион Главное, что есть мотивация. Будем ждать и надеяться, что он это сделает. Весь мир будет ждать этого рекорда. Кто‑то с радостью, кто‑то со злостью. Канадцам будет неприятно, что это сделал русский игрок.

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский в разговоре с "Чемпионатом" отметил, что нисколько не удивился такому развитию карьеры Овечкина.

"Кто-то сомневался, что Александр останется в "Вашингтоне"? Он всю жизнь там проиграл. Я не сомневался. Конечно, Александр еще тянет этот уровень. Он же великий", – заявил Сушинский.

Представители других видов спорта также не скрывали радости от подписания Овечкиным нового контракта со "столичными". В частности, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре со "Спорт-Экспрессом" подчеркнула, что новое соглашение будет благом и для хоккеиста, и для его клуба.

"Очень хорошо для всего российского спорта. Побить рекорд Гретцки? Это его задача. Насколько он настроится, настолько это и возможно", – отметила Роднина.

При этом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с ТАСС напророчила Овечкину политическую карьеру в будущем.

"Его сейчас в Госдуму хотели отправить. Но Саша хочет на Олимпиаду. Он красавчик, показывает спортивное долголетие. Он хочет дождаться флага и гимна, сыграть за сборную и стать олимпийским чемпионом. А в Госдуму можно и после Олимпиады", – отметила Журова.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Однако заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с изданием выразила сожаление, что для Овечкина до сих пор не нашлось интересного продолжения карьеры в родной стране.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Сколько лет прошло, а мы не предложили ему какой-либо масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке. К нему надо и относиться, как к большому таланту, чтобы мы могли предложить ему что-то необыкновенное.

В то же время Тарасова подчеркнула, что Овечкин – великий спортсмен, который прилагает нечеловеческие усилия для достижения исторических результатов. По ее мнению, Александр уникален, и пожелала ему здоровья.

При этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался "Спорт-Экспрессу", что расстроился бы, если Овечкин продолжил карьеру в России. По его мнению, Александр должен соревноваться с лучшими, выигрывать Кубок Стэнли и переписывать личные рекорды.

