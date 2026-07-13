"Новости дня": бесплатные занятия по ушу открыты для всех желающих в Москве

Бесплатные занятия по ушу открыты для всех желающих в Москве. Тренировки проходят на 14 спортивных площадках в разных районах города. Организаторы выбрали лучшие локации от парка Олимпийской деревни до музея-заповедника "Коломенское".

График занятий: понедельник и четверг в 19:00. Тренировки проходят в рамках проекта "Мой спортивный район" и являются частью проекта "Лето в Москве". Древнее боевое искусство помогает москвичам обрести уверенность в себе.

Подробнее – в программе "Новости дня".