Главный тренер "Спартака" Карседо похвалил "Родину" после матча 1-го тура РПЛ

Московский "Спартак" дома одержал победу над столичной "Родиной" в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-лиги со счетом 3:0. Для проигравших это был дебют в элите отечественного футбола, и подопечные Хуана Карлоса Карседо оказались для них непреодолимым препятствием. О первом в сезоне столичном дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Родина" (Москва) – 3:0 (1:0)

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Голы: Маркиньос, 24, Мартинс, 79, Пруцев, 86.

"Спартак": Максименко, Парада (Джику, 63), Литвинов, Бабич (Пруцев, 84), Жедсон (Денисов, 63), Зобнин, Умяров, Маркиньос (Дмитриев, 81), Солари, Барко, Угальде (Мартинс, 63).

"Родина": Волков, Сокол (Бессмертный, 82), Крижан (Мусаев, 75), Дятлов (Гогличидзе, 75), Мещанинов, Бакаев (Абдусаламов, 75), Рейна, Фищенко, Егорычев (Посо, 54), Тимошенко, Максименко.

Предупреждения: Егорычев, 32; Дятлов, 38; Тимошенко, 73.

Количество зрителей: 23 601.

Российская Премьер-лига отметила свое возвращение первым в сезоне московско-испанским противостоянием. Матч "Спартака" и "Родины" – это не только столичное дерби, но и битва главных тренеров Хуана Карлоса Карседо и Хуана Диаса соответственно, которые представляют страну-победительницу минувшего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

При этом для "Родины" это еще и дебют в элитном российском дивизионе: частный клуб, которым владеет бизнесмен Сергей Ломакин, выиграл Первую лигу в прошлом сезоне, забив больше всех мячей (а именно 58). "Спартак" же ныне – действующий обладатель Кубка страны и команда с амбициями на чемпионство. Тем более, что дебютный показ себя в Суперкубке против "Зенита" был хоть и смазан итоговым результатом в виде поражения по пенальти, но по игре в основное время подопечные Карседо были очень хороши.

Тот же рисунок сохранился и в 1-м туре РПЛ: "Спартак" просто снес "Родину" бешеной скоростью, постоянной сменой позиций атакующих игроков и прекрасным контролем мяча, заставив новичков вжиматься в собственную штрафную. Огромное количество ударов – а именно 14 только в первом тайме: голкипер гостей Сергей Волков постоянно был в работе. Но закрученный выстрел Маркиньоса в дальний угол на 24-й минуте он отразить не сумел – 1:0 в пользу красно-белых.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

У "Родины" тоже были шансы за счет симпатичных контратак, в которых острее всех действовал лучший бомбардир Первой лиги прошлого сезона Артем Максименко (на его счету аж 17 голов). С его фигурой было связано два наиболее примечательных эпизода: в начале тайма форвард крутил в дальний, но его однофамилец, вратарь "Спартака" Александр Максименко вытянулся в струнку и отвел угрозу. А в середине 45-минутки нападающего, как показалось главному судье Рафаэлю Шафееву, в штрафной снес Маркиньос, но с помощью VAR разобрались, что бразилец сыграл четко в мяч.

Тайм второй для "Спартака" начался нервно: "Родина" в первые минут 15 сумела прибрать мяч к ногам, отодвинув игру от своих ворот. Но выжать из этого момент уровня шанса Артема Максименко из первого тайма не сумела.

Карседо смог перевернуть игру заменами – вышедшие на поле оказались причастны сразу к двум голам красно-белых. В частности, на табло 1:0 на 2:0 сменили защитник Александер Джику и полузащитник Кристофер Мартинс, который после замены Манфреда Угальде уже привычно начал выдвигаться на острие атаки. На 79-й минуте ганец вырезал длиннющий пас на люксембуржца, тот удрал от защитника "Родины" Руслана Фищенко и перекинул Сергея Волкова.

А на 86-й сыграла замена в лице Данила Пруцева, который к моменту своего гола провел на поле от силы пару минут. "Спартак" разрезал левый полуфланг резкой комбинацией в исполнении Эсекьеля Барко и Романа Зобнина с передачей последнего в центр на Пабло Солари, но аргентинец пропустил мяч на набежавшего вторым темпом полузащитника сборной России. Пруцев аккуратно пробил низом в правый от Волкова угол – 3:0. С учетом того, что вокруг него ходят разговоры о возвращении в "Локомотив", где Данил прекрасно выступал в аренде в прошлом сезоне, Карседо такими темпами может потенциальную сделку заблокировать.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Красно-белые начали сезон с уверенной разгромной победы, пусть и добытую с шероховатостями. После финального свистка главный тренер "Спартака" заявил в эфире "Матч ТВ", что в первой игре на домашнем поле было очень важно взять три очка.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Порой игра была равной, и здесь нужно отдать должное "Родине", поздравить ее с хорошо проделанной работой. Мы создавали моменты, но никак не могли забить второй гол, который был нам очень нужен. С преимуществом в один гол всегда есть вероятность, что что-то случится, особенно с учетом контратак соперника. Гол Мартинса был для нас чрезвычайно важен.

Наставник "Родины" Хуан Диас констатировал факт в разговоре с телеканалом, что уровень РПЛ выше Первой лиги, откуда его команда поднялась по итогам минувшего сезона.





Хуан Диас главный тренер ФК "Родина" (Москва) Здесь наказывают за каждую ошибку, что и произошло сегодня. Мы старались играть так, как и раньше. Начало второго тайма у нас получилось, неплохо контролировали мяч и хотели больше атаковать. В целом, до 80-й минуты была нормальная игра, но пропустили. Хотели отыграться, побежали вперед и получили третий мяч.

Безусловно, для подопечных Диаса это был очень тяжелый дебют: мало того, что в РПЛ совершенно другие скорости и уровень исполнителей по сравнению с Первой лигой, так еще и на пути "Родины" в 1-м же туре оказалась команда с едва ли не самым ярким футболом в России прямо сейчас. Дебютантам явно понадобится время на адаптацию, поэтому первые впечатления с куда более серьезной доказательной базой стоит делать минимум после первых пяти туров. Однако даже сейчас пусть и отрезками, но "Родина" доставляла проблемы "Спартаку".



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Таким образом, из пяти столичных клубов РПЛ в новом сезоне показали себя уже четыре. Чемпионат 24 июля открывали ЦСКА и "Балтика": команда Дмитрия Игдисамова, ни разу не победив в предсезонных матчах, выиграла в первой же официальной встрече 2:1.

А вот дебют вернувшегося в московское "Динамо" Сандро Шварца 25-го числа оказался смазанным: бело-голубые в домашнем матче превзошли самарские "Крылья Советов" по количеству ударов (22 против 12 у соперника), но забить хотя бы единожды не сумели ни те, ни другие. Однако за второй тайм столичные получили мощную порцию критики и свист от трибун, показав довольно вялое движение. В общем, у немца еще очень и очень много работы.

Последним из москвичей в дело вступит "Локомотив", который 26 июля примет дома грозненский "Ахмат" Станислава Черчесова.

