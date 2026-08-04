Галактионов похвалил "Локомотив" после поражения от ЦСКА в Кубке России

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над столичным "Локомотивом" в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России по футболу 4 августа. Основное время закончилось со счетом 1:1, но в серии пенальти точнее были красно-синие. При этом "Локо" едва не спас, как казалось, безнадежный матч. С подробностями – спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (пенальти 4:5)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Сильянов, 90+ – Матеус Рейс, 40.

"Локомотив": Лантратов, Морозов, Ненахов, Джикия, Сильянов, Щетинин (Еремеев, 46), Вера (Карпукас, 46), Раков (Голубев, 59), Коваленко (Пиняев, 59), Батраков, Руденко (Бакаев, 31).

ЦСКА: Бориско, Лукин, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Глебов (Попович, 46), Фиров (Энрике Кармо, 61), Матеус Алвес (Козлов, 76), Кисляк (Обляков, 46), Баринов, Гайич (Круговой, 61), Мусаев.

Предупреждения: Обляков, 86; Морозов, 87; Баринов, 89.

Посещаемость: 19 982 зрителя.

Российский футбол выходит на полные обороты: вдобавок к чемпионату начался и Путь РПЛ Кубка страны. Уже в 1-м туре группа D подкинула шикарную вывеску – столичное дерби между "Локомотивом" и ЦСКА.

"Армейцы" под руководством Дмитрия Игдисамова, напугав болельщиков нулем побед в предсезонных матчах, в первых двух турах чемпионата набрали 4 очка. При этом игра с "железнодорожниками" стала дебютной для новичка, экс-голкипера "Балтики" Максима Бориско, который стал одним из главных открытий в составе калининградцев.

В целом, Игдисамов перетряхнул состав, выпустив немало футболистов, которые ранее испытывали дефицит практики. По сравнению со стартовыми 11-ю, которые выходили во 2-м туре РПЛ против самарских "Крыльев Советов" 1 августа (1:1), остались только центральный полузащитник Матвей Кисляк и вингер Кирилл Глебов. Вполне стандартная история для кубковой встречи среди недели.

Если Игдисамов поменял почти всю команду, то вот его визави Михаил Галактионов – примерно половину, если смотреть на заявку предыдущей игры чемпионата с махачкалинским "Динамо" 1 августа (1:2). Но у "Локо" в плане результатов похуже по сравнению со столичными соседями – всего 1 очков в двух играх. Красно-зеленые нуждаются в усилении после потери в межсезонье таких лидеров, как полузащитник Данил Пруцев и форвард Дмитрий Воробьев, но новичков под стартовый состав на горизонте пока не видно.

Да еще и эпидемия травм: вне состава едва ли не единственный номинальный нападающий Николай Комличенко, основной голкипер Антон Митрюшкин, по ходу встречи "сломался" вингер Александр Руденко. Плюс не в оптимальных кондициях защитник Сесар Монтес, который продолжает постепенно вкатываться в сезон после чемпионата мира в составе сборной Мексики (да и, как говорят, он уже "на чемоданах" из-за желания уйти).

В таких условиях резко возросла лидерская нагрузка на капитана, 21-летнего полузащитника Алексея Батракова, хотя и его судьба в клубе неоднозначна. В СМИ активно ходят слухи, что серьезный интерес к одному из самых перспективных футболистов России проявляет турецкий "Галатасарай", который якобы готов положить игроку годовой оклад в 5 миллионов евро.

При этом в дерби был еще один сюжет: экс-капитан "Локо" Дмитрий Баринов впервые вернулся на "РЖД Арену" после перехода в ЦСКА зимой 2026 года. Трансфер для красно-зеленых был болезненным, поэтому как только полузащитник встречался с мячом, стадион эхом накрывал свист и оскорбления.

Но в первом тайме болельщикам хозяев впору было загудеть от игры своей команды: в атаке не получалось практически ничего. В отличие от ЦСКА, который поначалу тоже позабыл про ворота, но где-то с середины 45-минутки проснулся и пошел нагнетать атмосферу у владений Ильи Лантратова. "Сухим" на перерыв он в итоге не ушел: на 40-й минуте красно-синие разыграли штрафной с длинным кроссом Матвея Кисляка в район 11-метровой отметки прямо в голову Тамерлану Мусаеву. Нападающий "армейцев" скинул на дальнюю штангу, откуда Баринов прострелил в центр в скопление игроков в разных футболках. Удар – рикошет – штанга – добивание с линии ворот в исполнении Матеуса Рейса – 1:0 в пользу гостей.

Причем тут же ЦСКА чуть не повел в два мяча: разгон контратаки, Кисляк бросил в прорыв Глебова, Кирилл бил в дальний, но Лантратова подстраховал добежавший в угол ворот защитник "Локо" Александр Сильянов. Грустная картина для хозяев.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Раненый, обескровленный "Локомотив" по ходу второй половины встречи фактически лишился еще и Максима Ненахова: крайний защитник доигрывал через боль, падая и хромая, потому что Галактионов сделал все пять замен уже к 59-й минуте. Но даже в таком состоянии эти парни, вопреки всему, дали мощнейший бой.

Во многом сработали тренерские перестановки, и в особенности выход Зелимхана Бакаева (пусть и вынужденно, по травме Руденко) и Сергея Пиняева. Оба добавили флангам мобильности и остроты, а на счету Пиняева так и вовсе большое количество очень опасных выстрелов по владениям Бориско. Он тащил, где-то помогал каркас ворот, как в случае со штрафным в исполнении Пиняева в самой концовке. ЦСКА же, несмотря на добытое ранее преимущество и проблемы соперника, сел и практически перестал угрожать воротам Лантратова. Пару раз проверил его в деле лишь Энрике Кармо – Илья мастерски сыграл на линии.

Разбазарив преимущество, "армейцы" поплатились. Добавленное время, "Локо" разыгрывал угловой вторым темпом: Пиняев бил и попал в голову кому-то из партнеров, после чего мяч полетел в штангу. Отскок четко на ногу Сильянову, и Александр перевел матч в серию пенальти идеальным ударом в уголок – 1:1.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Но благосклонность судьбы к защитнику красно-зеленых затем сошла на нет: Сильянов стал единственным игроком, кто не забил свою попытку с 11-метровой отметки. Блестящий сейв Бориско принес красно-синим победу – идеальный дебют новичка. Но хвалить ЦСКА за второй тайм точно не приходится.

Вот и Дмитрий Игдисамов в эфире "Матч ТВ" после игры не особо рассыпался в комплиментах.





Дмитрий Игдисамов главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки. У "Локомотива" также вышли основные футболисты. В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом.

Михаилу Галактионову и его подопечным хочется рукоплескать стоя. Главный тренер "Локо" даже из обескровленной команды умудряется выжимать максимум. Да, вечно паровоз не сможет ехать без угля в топке, но пока этот состав все еще двигается.

Галактионов заявил в эфире "Матч ТВ", что камбэк был важен для команды с ментальной точки зрения.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс. Понятно, что мы в ручном режиме ищем определенные связки в силу разных обстоятельств. Сегодня было очень важно переломить игру, показать характер, чтобы ребята почувствовали, что это тот "Локомотив", который в том сезоне завоевал бронзу.

Несмотря на героические усилия, 2 очка из Черкизово увозит ЦСКА, так как победа была добыта в серии пенальти. Теперь "армейцы" идут вторыми в квартете D вслед за "Ростовом", который ранее разгромил абсолютно разобранный на старте сезона тольяттинский "Акрон" на выезде со счетом 4:0.

Второй тур Пути РПЛ будет сыгран 18–20 августа, а уже в ближайшие выходные – 3-й тур чемпионата страны. ЦСКА 8 августа внепланово проведет очередной домашний матч с "Ростовом", так как южане попросили поменяться кругами из-за неготовности стадиона в городе на Дону. "Локо" в тот же день попробует поправить себе настроение и одержать-таки первую победу на старте сезона в игре на "РЖД Арене" с "Акроном".

