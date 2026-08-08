День физкультурника отметили на стадионе "Москвич" в столице. Тренеры рассказали горожанам об аэробике, пилатесе и растяжке. Также там можно было присоединиться к сайкл-марафону.

После нагрузок все желающие могли проверить уровень напряженности на специальном аппарате. Несколько датчиков на голове позволяли узнать не только текущий уровень стресса, но и индивидуальные особенности работы мозга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

