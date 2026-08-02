Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:30

Спорт

"Новости дня": в "Лужниках" прошла "Битва беговых клубов" с участием 900 бегунов

"Новости дня": в "Лужниках" прошла "Битва беговых клубов" с участием 900 бегунов

Велогонка на Садовом кольце завершилась

Велогонка на Садовом кольце собрала спортсменов на дистанцию 100 километров

Массовая велогонка проходит на Садовом кольце

Тысячи спортсменов примут участие в велогонке "Вечернее Садовое кольцо"

Участники собираются на велогонку "Вечернее Садовое кольцо" в Москве

"Битва Беговых Клубов" стартовала в "Лужниках"

"Битва Беговых Клубов" собрала в "Лужниках" участников со всей России

"Москва – столица спорта": тренировки по сайклингу проходят в столице

Новости спорта: команды РПЛ начали второй тур чемпионата

В "Лужниках" прошло масштабное стадионное соревнование "Битва беговых клубов", в котором участвовали 900 бегунов, а поддержали их более трех тысяч болельщиков. На старт вышли как любители, так и титулованные чемпионы России.

В честь Международного дня консервирования рыбные рынки в Митино и Косино-Ухтомском предлагают скидку 10% на 135 видов консервов, включая горбушу, сайру, шпроты и осетра. Посетителей ждут дегустации, а также можно выбрать консервы под разные блюда.

В Москве возводят изогнутый путепровод через железную дорогу, который соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, улучшив транспортную доступность для Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского. Сложная форма моста позволит сохранить окружающие здания, включая историческую поликлинику "РЖД".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортгородтранспортвидео

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика