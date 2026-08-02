"Новости дня": в "Лужниках" прошла "Битва беговых клубов" с участием 900 бегунов

В "Лужниках" прошло масштабное стадионное соревнование "Битва беговых клубов", в котором участвовали 900 бегунов, а поддержали их более трех тысяч болельщиков. На старт вышли как любители, так и титулованные чемпионы России.

В честь Международного дня консервирования рыбные рынки в Митино и Косино-Ухтомском предлагают скидку 10% на 135 видов консервов, включая горбушу, сайру, шпроты и осетра. Посетителей ждут дегустации, а также можно выбрать консервы под разные блюда.

В Москве возводят изогнутый путепровод через железную дорогу, который соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, улучшив транспортную доступность для Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского. Сложная форма моста позволит сохранить окружающие здания, включая историческую поликлинику "РЖД".

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