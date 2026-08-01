"Москва – столица спорта": тренировки по сайклингу проходят в столице

В Москве проходят тренировки по сайклингу. Занятия объединяют велонагрузку, музыку и элементы группового фитнеса.

Перед тренировкой участникам выдают специальные кроссовки для контактных педалей. Такая экипировка позволяет надежно фиксировать стопу во время занятий. Тренировки проходят под руководством инструкторов и подходят для участников с разным уровнем подготовки.

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