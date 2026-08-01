Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 15:00

Спорт

"Москва – столица спорта": тренировки по сайклингу проходят в столице

"Москва – столица спорта": тренировки по сайклингу проходят в столице

Новости спорта: команды РПЛ начали второй тур чемпионата

"Физкультура": самокат

В Грозном "Ахмат" примет "Спартак" на фоне слухов о возвращении Дзюбы

Зрительница Москвы 24 прислала кадры из "Лужников" после финала ЧМ-2018

"Москва – столица спорта": состоялся городской турнир по теннису

Движение на Садовом кольце перекроют 1 августа

Российские пловцы впервые за 5 лет выступят на чемпионате Европы

18-летний австралиец Джонгкуч Мач может стать самым высоким игроком в истории НБА

Второй тур российского футбольного первенства стартует 31 июля

В Москве проходят тренировки по сайклингу. Занятия объединяют велонагрузку, музыку и элементы группового фитнеса.

Перед тренировкой участникам выдают специальные кроссовки для контактных педалей. Такая экипировка позволяет надежно фиксировать стопу во время занятий. Тренировки проходят под руководством инструкторов и подходят для участников с разным уровнем подготовки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья Филиппова

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика